Consiglio di Stato: i criteri ambientali minimi devono essere indicati subito nei bandi di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1877 del 9 marzo 2026 (Pres. Carbone, Est. Santise, sezione IV), ha chiarito che nei bandi di gara i criteri ambientali minimi (CAM) non sono un semplice adempimento formale, ma costituiscono elementi essenziali sia per l’offerta sia per l’attribuzione di punteggi premiali.

Secondo la Corte, non è possibile integrare successivamente il bando attraverso l’eterointegrazione: i CAM devono essere riportati direttamente nelle specifiche tecniche del capitolato speciale.

Inoltre, la sentenza stabilisce l’obbligo di impugnazione immediata del bando quando la mancanza dei CAM renda difficoltoso per l’operatore economico calcolare correttamente la convenienza tecnica ed economica dell’offerta. Questo vale sia per omissioni nella documentazione di gara sia per rinvii errati ai decreti di adozione dei CAM, che impediscono una partecipazione consapevole.

La decisione conferma orientamenti precedenti del Consiglio di Stato, sottolineando l’importanza della trasparenza e della completezza nella fase di gara per garantire concorrenza e correttezza nelle forniture pubbliche.