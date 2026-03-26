Consiglio di Stato: i criteri ambientali minimi devono essere indicati subito nei bandi di gara

Consiglio di Stato: i criteri ambientali minimi devono essere indicati subito nei bandi di garaAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
La mancata previsione dei CAM nella documentazione di gara non può essere sanata successivamente. L’impugnazione immediata del bando è obbligatoria per garantire offerte consapevoli
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