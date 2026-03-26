Consiglio di Stato, chiarimenti sul rito d’accesso ai documenti

Consiglio di Stato, chiarimenti sul rito d’accesso ai documentiAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
La sezione II del Consiglio di Stato stabilisce che l’appello contro l’ordinanza di primo grado deve essere deciso con sentenza e puntualizza l’onere di specificità dei motivi e i limiti delle informazioni ottenibili.
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