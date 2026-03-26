Consiglio di Stato, chiarimenti sul rito d’accesso ai documenti

La sezione II del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2073 del 13 marzo 2026 (Pres. Poli, Est. Basilico), ha chiarito aspetti sostanziali e processuali relativi all’accesso ai documenti.

In primo luogo, la Corte ha stabilito che l’appello contro l’ordinanza emessa in primo grado ex art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere deciso con sentenza. Diversamente dall’istanza di primo grado, l’appello definisce un giudizio autonomo centrato sul diritto dell’istante a ottenere i documenti richiesti. La decisione del Consiglio di Stato, quindi, deve assumere la forma della sentenza e non dell’ordinanza, anche quando l’istanza incidentale di accesso sia collegata a un ricorso principale.

La Corte ha inoltre ribadito l’onere per l’istante di contestare in modo specifico tutti i motivi addotti dall’amministrazione a giustificazione del diniego di accesso. In caso di diniego plurimotivato, ad esempio per documenti inesistenti o per documenti non ostensibili ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 90/2010, l’istante deve analiticamente confutare ogni motivo per ottenere l’ordine di esibizione.

Infine, il Consiglio di Stato ha confermato che è legittimo il diniego di accesso a informazioni che non siano già contenute in un documento esistente, come nel caso dei dati sugli alloggi di servizio dell’Arma dei Carabinieri. Tali informazioni, infatti, non sono raccolte in elenchi preesistenti e richiederebbero un’elaborazione interna, non prevista dalla normativa di riferimento.

Questa pronuncia allinea la giurisprudenza su tre punti chiave: forma della decisione in appello, onere di specificità dei motivi e limiti nell’accesso alle informazioni non documentate.