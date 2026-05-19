Concessioni balneari, il TAR Abruzzo: stop alle proroghe e gare subito

Il TAR Abruzzo, sezione di Pescara, interviene sul tema delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ribadendo il principio della concorrenza e l’obbligo di affidamento tramite gara pubblica. Con la sentenza n. 217 del 27 aprile 2026, il tribunale ha chiarito che tutte le norme che prevedono proroghe automatiche delle concessioni devono essere considerate illegittime e quindi disapplicate, sia dai giudici sia dalle amministrazioni pubbliche, comprese quelle comunali.

Il principio vale anche nei confronti dei concessionari che avevano ottenuto il titolo attraverso una precedente procedura competitiva, qualora la concessione sia ormai scaduta. Secondo il TAR, la cessazione del rapporto impone infatti una nuova selezione pubblica.

La pronuncia arriva nell’ambito di un ricorso promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro un atto di indirizzo adottato da una giunta comunale in materia di concessioni balneari. I giudici amministrativi hanno inoltre precisato che i Comuni devono avviare in tempi rapidi procedure selettive trasparenti, imparziali e non discriminatorie, senza attendere necessariamente l’approvazione del Piano demaniale marittimo comunale (PDMC) o del Piano di assetto naturalistico (PAN).

La decisione rafforza così l’orientamento giurisprudenziale che impone il superamento delle proroghe automatiche delle concessioni balneari, riaffermando la centralità delle regole di concorrenza e dell’evidenza pubblica nell’assegnazione delle aree demaniali marittime.