Pubblichiamo la nuova circolare del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali in merito alla tornata elettorale delle elezioni amministrative 2025: competenze dovute ai componenti dei seggi per l’attuazione delle elezioni amministrative nel corso del 2025 e rimborso spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero e loro rendicontazione.

File

Circolare DAIT n.44/2025

Fonte: DAIT