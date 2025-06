Comparto enti locali: trattamento economico accessorio e principio di onnicomprensività ai sensi dell’art. 10 del c.c.n.l

La Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 3968/2025 ha affermato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale di categoria D, titolare di posizioni organizzative di cui all’art. 8 c.c.n.l. 31 marzo 1999 Comparto Enti Locali, è soggetto al principio di onnicomprensività ai sensi dell’art. 10 del medesimo c.c.n.l., sicché il dipendente incaricato di più posizioni organizzative non può cumulare le retribuzioni accessorie per esse previste.



