Commissione europea, registrata la 100^ Iniziativa dei Cittadini Europei

L’ICE ha raggiunto quota 100; dal momento del lancio dell’Iniziativa dei Cittadini Europei, avvenuto il 1º aprile 2012, la Commissione ha ricevuto 125 richieste di registrazione di Iniziative, 100 delle quali sono state effettivamente registrate.

La 100esima, registrata il 18 aprile 2023, dal titolo “Collegare tutte le capitali e i cittadini europei con una rete ferroviaria ad alta velocità”, ha l’obiettivo di invitare la Commissione a proporre un atto giuridicamente vincolante che preveda di collegare le capitali europee con linee ferroviarie ad alta velocità, connettendo quelle esistenti e costruendone di nuove laddove non ne esistano.

La registrazione di un’iniziativa è solo il primo passo, gli organizzatori devono poi raccogliere, nell’arco di 1 anno, 1 milione di firme in almeno 7 Stati membri per ‘costringere’ la Commissione a decidere se dare o meno seguito alla richiesta. Finora 9 iniziative hanno raccolto 1 milione di firme; 7 hanno già ricevuto una risposta dalla Commissione e 2 sono in fase di esame.

Il 5 aprile scorso, la Commissione ha risposto all’iniziativa “Salviamo api e agricoltori! Verso un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano”; le iniziative dei Cittadini offrono la possibilità di portare determinate tematiche all’attenzione dell’UE e hanno già prodotto dei risultati. Ad esempio, quest’anno la Commissione ha annunciato che formulerà una proposta per vietare le gabbie per gli animali e il seguito dato alle iniziative “Diritto all’acqua” e “Vietare il glifosato” ha portato all’adozione di atti legislativi. La 100esima registrazione odierna rappresenta una tappa dall’introduzione di questo strumento che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle politiche e delle priorità dell’Unione Europea.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Europee