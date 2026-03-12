Colpa grave: la Corte dei Conti chiarisce i limiti di responsabilità dei dirigenti

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha ribadito il principio secondo cui la colpa grave del dirigente pubblico richiede comportamenti caratterizzati da negligenza manifesta, imprudenza o violazione evidente delle norme, tali da risultare inescusabili nel contesto della funzione pubblica.

Secondo la Corte, la responsabilità non può derivare dal solo fatto di non aver controllato nel dettaglio l’operato dei propri collaboratori, se questi hanno svolto regolarmente le proprie mansioni. La colpa grave si configura solo quando il dirigente omette di vigilare in presenza di segnali evidenti di irregolarità o inefficienza, andando oltre la normale gestione e supervisione delle attività delegate.

La pronuncia chiarisce inoltre che decisioni tecniche e legali, comprese le strategie processuali assunte dall’ufficio legale, rientrano nelle competenze specifiche degli operatori delegati, e non automaticamente del dirigente, a meno che non vi siano evidenti elementi che impongano un intervento diretto. In assenza di tali elementi, l’inazione del dirigente costituisce al più colpa lieve, e non responsabilità erariale.