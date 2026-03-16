Classificazione catastale dei consorzi di bonifica, chiarimenti dalla Cassazione

AGEL 16 Marzo 2026, di Redazione

La Corte precisa quando gli immobili dei consorzi devono essere inseriti nella categoria catastale “E”, distinguendo tra impianti pubblici e attività commerciali.

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 21403 del 25 luglio 2025, ha chiarito i criteri per la classificazione catastale degli immobili dei consorzi di bonifica. Secondo la Corte, occorre distinguere tra gli impianti destinati a finalità pubbliche di bonifica, previsti dal Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quelli legati ad attività commerciali o industriali svolte dal consorzio. Solo i secondi possono giustificare l’inserimento nella categoria catastale “E”, mentre gli immobili funzionali alla bonifica devono mantenere una classificazione coerente con la loro funzione pubblica. La decisione sottolinea l’importanza di separare chiaramente le proprietà destinate a scopi istituzionali da quelle ad uso economico per fini fiscali e catastali.

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