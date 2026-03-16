Classificazione catastale dei consorzi di bonifica, chiarimenti dalla Cassazione

Classificazione catastale dei consorzi di bonifica, chiarimenti dalla CassazioneAGEL 16 Marzo 2026, di Redazione
La Corte precisa quando gli immobili dei consorzi devono essere inseriti nella categoria catastale “E”, distinguendo tra impianti pubblici e attività commerciali.
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