Catania lancia CityPass: l’app per turisti e residenti per vivere la città in digitale

Il Comune di Catania ha presentato ufficialmente Catania CityPass, la nuova app ideata per migliorare la fruizione della città, rivolgendosi sia ai residenti che ai visitatori.

L’obiettivo del progetto è duplice: semplificare l’accesso alle informazioni essenziali e creare un canale di collegamento diretto tra l’Amministrazione, la cittadinanza e i turisti.

L’app è stata concepita per andare oltre la funzione di semplice guida turistica, diventando uno strumento per la quotidianità dei residenti, fornisce indicazioni su:

servizi pubblici.

luoghi di interesse.

strutture sanitarie.

altri punti utili, evitando lunghe ricerche online

Catania CityPass è stata progettata per essere semplice, intuitiva e adatta a utenti di ogni età, offrendo informazioni affidabili e aggiornate. Un passo avanti nel modo di vivere Catania, uno strumento moderno che riunisce utenti e istituzioni, rendendo accessibili servizi e informazioni essenziali.

Fonte: comune di Catania