Catania lancia CityPass: l’app per turisti e residenti per vivere la città in digitale

Turismo 11 Dicembre 2025, di Redazione

Una piattaforma progettata per semplificare l'accesso ai servizi pubblici con informazioni e luoghi di interesse, un collegamento diretto tra l'Amministrazione e gli utenti

Articoli correlati
Turismo

Turismo in crescita in Italia: più presenze nel terzo trimestre 2025

Turismo

Messina, l’imposta di soggiorno diventa digitale: presentato a Palazzo Zanca il portale PayTourist

Turismo

In Trentino arriva “Linda”, l’avatar AI che insegna ai turisti la raccolta differenziata

Turismo

Fossombrone: arriva l’app “Visit Fossombrone” per il turismo

Turismo

Mercato dei viaggi, l’Italia frena: cresce tra l’1 e il 7% ma l’eCommerce si consolida a 41 miliardi

Il Comune di Catania ha presentato ufficialmente Catania CityPass, la nuova app ideata per migliorare la fruizione della città, rivolgendosi sia ai residenti che ai visitatori.

L’obiettivo del progetto è duplice: semplificare l’accesso alle informazioni essenziali e creare un canale di collegamento diretto tra l’Amministrazione, la cittadinanza e i turisti.

L’app è stata concepita per andare oltre la funzione di semplice guida turistica, diventando uno strumento per la quotidianità dei residenti, fornisce indicazioni su:

  • servizi pubblici.
  • luoghi di interesse.
  • strutture sanitarie.
  • altri punti utili, evitando lunghe ricerche online

Catania CityPass è stata progettata per essere semplice, intuitiva e adatta a utenti di ogni età, offrendo informazioni affidabili e aggiornate. Un passo avanti nel modo di vivere Catania, uno strumento moderno che riunisce utenti e istituzioni, rendendo accessibili servizi e informazioni essenziali.

Fonte: comune di Catania

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica