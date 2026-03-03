Cassazione: per il reato di combustione illecita di rifiuti non serve un’accusa precedente di abbandono

La Corte di Cassazione chiarisce che per configurare il delitto di incendio di rifiuti non è necessaria la contestazione preliminare di abbandono o deposito incontrollato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39162 del 13 novembre 2025, ha stabilito che per il reato di combustione illecita di rifiuti, disciplinato dall’articolo 256-bis del d.lgs. n. 152/2006, non è necessario che siano state precedentemente contestate violazioni relative all’abbandono o al deposito incontrollato dei rifiuti.

Secondo la Sezione III della Corte, infatti, ciò che conta è che i rifiuti siano effettivamente abbandonati o depositati senza controllo. La precedente contestazione di contravvenzioni non costituisce quindi un requisito indispensabile per configurare il reato.

La decisione, presieduta da Luca Ramacci e con estensore Giovanni Liberati, conferma così quanto già indicato da precedenti pronunce della Corte (tra cui la n. 24302 del 2022).

