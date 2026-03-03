Cassazione: per il reato di combustione illecita di rifiuti non serve un’accusa precedente di abbandono

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39162 del 13 novembre 2025, ha stabilito che per il reato di combustione illecita di rifiuti, disciplinato dall’articolo 256-bis del d.lgs. n. 152/2006, non è necessario che siano state precedentemente contestate violazioni relative all’abbandono o al deposito incontrollato dei rifiuti.

Secondo la Sezione III della Corte, infatti, ciò che conta è che i rifiuti siano effettivamente abbandonati o depositati senza controllo. La precedente contestazione di contravvenzioni non costituisce quindi un requisito indispensabile per configurare il reato.

La decisione, presieduta da Luca Ramacci e con estensore Giovanni Liberati, conferma così quanto già indicato da precedenti pronunce della Corte (tra cui la n. 24302 del 2022).