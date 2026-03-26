Cassazione: niente obbligo di avviso difensivo se si rifiuta l’alcoltest

AGEL 26 Marzo 2026, di Redazione

La Sezione Quarta chiarisce che la presenza dell’avvocato non è necessaria quando il conducente rifiuta di sottoporsi al test alcolemico, poiché la tutela dei diritti riguarda solo l’atto non ripetibile

Articoli correlati
AGEL

Corte di Cassazione: falso anagrafico, sussiste reato anche per residenza di cittadini stranieri

AGEL

Corte di Cassazione: guida in stato di ebbrezza, attenzione all’affidabilità delle rilevazioni

AGEL

Strade pubbliche e responsabilità: la Cassazione ribadisce il criterio funzionale

AGEL

Velocità e visibilità: la Cassazione ribadisce l’obbligo di controllo totale del veicolo

AGEL

Cassazione: alla guida non basta fidarsi degli altri, resta l’obbligo di prudenza

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la sentenza n. 3631 del 29 ottobre 2025, ha stabilito che nel caso di guida in stato di ebbrezza non sussiste l’obbligo di informare il conducente della possibilità di farsi assistere da un difensore se questi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest.

Secondo i giudici, la presenza del difensore serve a garantire che l’accertamento, considerato atto non ripetibile, si svolga nel rispetto dei diritti della persona. Se il conducente rifiuta il test, la funzione di tutela dell’assistenza legale non si applica, e dunque l’avviso non è necessario.

La decisione della Cassazione annulla in parte la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 20 maggio 2025, confermando l’interpretazione consolidata secondo precedenti pronunce conformi, pur distinguendosi da alcune sentenze difformi.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica