Cassazione: l’onere della prova sui pagamenti alle associazioni sportive è del Fisco

13 Marzo 2026, di Redazione

Pagamenti superiori a un milione di lire devono essere tracciabili, ma spetta all’Agenzia dimostrare eventuali irregolarità.

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 25509 del 17 settembre 2025, ha chiarito che nei pagamenti effettuati a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, soggetti al regime agevolato della legge n. 398/1991, l’onere di dimostrare eventuali irregolarità è in capo al Fisco.

Secondo la Corte, l’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, come riformulato dall’art. 37, comma 2, lett. s, della legge n. 342/2000, richiede che i versamenti superiori a un milione di lire siano effettuati tramite conti bancari o postali, o comunque con modalità che ne consentano il controllo. Tuttavia, la legge non impone ulteriori obblighi di tracciabilità.

Di conseguenza, se le movimentazioni bancarie non indicano il percipiente, l’erogante o la causale, il Fisco deve comunque dimostrare che ciò ha impedito un’efficace attività di verifica. La sentenza conferma così l’orientamento già espresso dalla Cassazione nella massima n. 16751 del 2016.

