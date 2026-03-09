Cassazione: l’indennità di vacanza contrattuale non spetta se il lavoratore ha già percepito gli aumenti del contratto

L’indennità di vacanza contrattuale ha natura provvisoria e non può essere riconosciuta quando il lavoratore abbia già percepito gli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale per lo stesso periodo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25180 del 14 settembre 2025, pronunciata dalla sezione lavoro.

La Corte ha ricordato che questa indennità è prevista dalle norme collettive con la funzione di garantire una copertura parziale rispetto all’aumento del costo della vita durante il periodo che intercorre tra la scadenza di un contratto collettivo e il suo rinnovo. Si tratta, in sostanza, di un’anticipazione dei futuri miglioramenti economici che verranno stabiliti con il nuovo accordo.

Proprio per questa natura temporanea e anticipatoria, l’indennità non è dovuta se gli incrementi retributivi previsti dal nuovo contratto collettivo sono già stati riconosciuti al lavoratore per lo stesso arco temporale.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria relativa al contratto collettivo del Servizio sanitario nazionale sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008-2009. I giudici hanno ritenuto che l’indennità di vacanza contrattuale prevista alla scadenza di quel contratto non potesse cumularsi con le indennità maturate in precedenti periodi di vacanza contrattuale riferiti a contrattazioni anteriori.

La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, ribadendo che l’indennità di vacanza contrattuale non può trasformarsi in un elemento stabile della re