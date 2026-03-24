Cassazione: l’indebita destinazione di fondi solo se non c’è discrezionalità

AGEL 24 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce i limiti del reato di indebita destinazione di denaro o beni pubblici previsto dall’articolo 314-bis del Codice penale

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La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 1126 del 2 ottobre 2025, depositata il 13 gennaio 2026, ha definito in maniera precisa l’ambito di applicazione del delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Secondo la Suprema Corte, il reato si configura soltanto quando la destinazione dei fondi o dei beni avviene in violazione di una norma primaria a contenuto precettivo che impone criteri specifici e inderogabili per l’attività amministrativa, senza alcun margine di discrezionalità per il pubblico agente. Se invece esistono spazi di decisione autonoma, non sussiste responsabilità penale.

La pronuncia chiarisce quindi l’applicazione della legge 92/2024, convertita con modificazioni dalla legge 112/2024, limitando la portata del reato alle sole condotte prive di autonomia decisionale.

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