Cassazione: limiti stringenti ai rinnovi degli incarichi dirigenziali a termine nella PA

Cassazione: limiti stringenti ai rinnovi degli incarichi dirigenziali a termine nella PAAGEL 10 Aprile 2026, di Redazione
La Suprema Corte ribadisce la natura speciale della disciplina degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, escludendo la compatibilità con le regole generali sui contratti a tempo determinato e richiamando i limiti europei contro l’abuso dei rinnovi
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