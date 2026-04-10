Cassazione: limiti stringenti ai rinnovi degli incarichi dirigenziali a termine nella PA

AGEL 10 Aprile 2026, di Redazione

La Suprema Corte ribadisce la natura speciale della disciplina degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, escludendo la compatibilità con le regole generali sui contratti a tempo determinato e richiamando i limiti europei contro l’abuso dei rinnovi

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27189 del 10 ottobre 2025, ha chiarito i confini della disciplina applicabile ai rapporti di lavoro dirigenziale a termine nella pubblica amministrazione.

Secondo i giudici, l’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che regola gli incarichi dirigenziali presso ministeri ed enti pubblici non economici, costituisce una disciplina speciale e non è compatibile con il regime generale dei contratti a tempo determinato.

Tale normativa, tuttavia, deve essere interpretata alla luce della clausola 5 dell’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE) e dei principi costituzionali sull’accesso al pubblico impiego tramite concorso, al fine di prevenire fenomeni di abuso nella reiterazione degli incarichi.

Ne deriva che la possibilità di rinnovo dei contratti dirigenziali non può essere esercitata oltre i limiti temporali fissati dalla legge, pari a tre e cinque anni, neppure mediante il conferimento di incarichi formalmente diversi ma riconducibili alle ordinarie funzioni dell’ente.

In caso di violazione di tali principi e di illegittima reiterazione dei rapporti a termine, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno di matrice eurounitaria.

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