Cassazione: legittimo il licenziamento per condotte extralavorative incompatibili con le prescrizioni mediche

AGEL 10 Aprile 2026, di Redazione

La Corte conferma che anche comportamenti tenuti fuori dal lavoro possono avere rilievo disciplinare se compromettono il rapporto fiduciario o incidono sull’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni.

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La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025, ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente.

Secondo i giudici di legittimità, la condotta illecita extralavorativa può assumere rilievo disciplinare quando incide, anche solo potenzialmente, sul rapporto di lavoro. Il lavoratore, infatti, è tenuto non solo al rispetto degli obblighi direttamente connessi alla prestazione lavorativa, ma anche ai doveri di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile.

La violazione di tali doveri può integrare giusta causa di licenziamento quando compromette in modo irreparabile il vincolo fiduciario o risulta idonea a pregiudicare gli scopi aziendali, anche senza un danno economico immediato.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il recesso intimato a un lavoratore che, pur sottoposto a limitazioni mediche per lo svolgimento delle proprie mansioni, svolgeva attività fisiche come atleta iscritto alla Federazione Italiana Pesistica, ritenute incompatibili con le prescrizioni aziendali.

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