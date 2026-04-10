Cassazione: legittimo il licenziamento per condotte extralavorative incompatibili con le prescrizioni mediche

Cassazione: legittimo il licenziamento per condotte extralavorative incompatibili con le prescrizioni medicheAGEL 10 Aprile 2026, di Redazione
La Corte conferma che anche comportamenti tenuti fuori dal lavoro possono avere rilievo disciplinare se compromettono il rapporto fiduciario o incidono sull’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni.
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