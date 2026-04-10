Cassazione: legittimo il licenziamento per condotte extralavorative incompatibili con le prescrizioni mediche

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025, ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente.

Secondo i giudici di legittimità, la condotta illecita extralavorativa può assumere rilievo disciplinare quando incide, anche solo potenzialmente, sul rapporto di lavoro. Il lavoratore, infatti, è tenuto non solo al rispetto degli obblighi direttamente connessi alla prestazione lavorativa, ma anche ai doveri di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile.

La violazione di tali doveri può integrare giusta causa di licenziamento quando compromette in modo irreparabile il vincolo fiduciario o risulta idonea a pregiudicare gli scopi aziendali, anche senza un danno economico immediato.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il recesso intimato a un lavoratore che, pur sottoposto a limitazioni mediche per lo svolgimento delle proprie mansioni, svolgeva attività fisiche come atleta iscritto alla Federazione Italiana Pesistica, ritenute incompatibili con le prescrizioni aziendali.