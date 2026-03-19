Cassazione: lavoratori part-time hanno diritto alle stesse progressioni di carriera dei colleghi a tempo pieno

AGEL 19 Marzo 2026, di Redazione

La Corte ribadisce il principio di non discriminazione nei confronti dei dipendenti con orario ridotto: le regole della contrattazione collettiva devono garantire parità di trattamento

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La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 23395 del 16 agosto 2025, ha chiarito che i lavoratori part-time non possono essere esclusi dalle progressioni di carriera previste dalla contrattazione collettiva per i colleghi a tempo pieno.

Nel caso esaminato, una dipendente assunta con contratto part-time aveva chiesto il riconoscimento di un livello superiore di inquadramento previsto dal contratto collettivo dopo un certo periodo di permanenza nel livello inferiore. La Corte d’Appello di Roma aveva negato tale diritto, ritenendo le disposizioni applicabili solo ai lavoratori a tempo pieno.

La Cassazione ha cassato questa decisione, sottolineando che le condizioni di impiego, tra cui le progressioni automatiche di livello, rientrano nel principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. Di conseguenza, le norme contrattuali devono essere interpretate garantendo parità di trattamento tra dipendenti a tempo pieno e part-time, senza penalizzazioni legate all’orario di lavoro.

La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale a tutela dell’inclusione e della parità di trattamento nel mondo del lavoro, ribadendo che la contrattazione collettiva deve essere letta alla luce del divieto di discriminazioni tra dipendenti.

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