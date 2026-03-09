Cassazione: lavoratore somministrato ha diritto al contratto stabile

La Suprema Corte chiarisce che l’irregolarità nella somministrazione di lavoro consente di ottenere un rapporto a tempo indeterminato con effetto retroattivo, senza applicazione della forfettizzazione del danno.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25339 del 16 settembre 2025, ha precisato i diritti dei lavoratori somministrati in caso di irregolarità della somministrazione.

Secondo la Corte, quando la somministrazione è effettuata in violazione dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il lavoratore può ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con effetto retroattivo dall’inizio della somministrazione. L’utilizzatore è tenuto a ripristinare il rapporto e a risarcire il danno secondo i criteri della mora accipiendi.

La Suprema Corte ha inoltre escluso l’applicabilità analogica della forfettizzazione del danno prevista dall’articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, sottolineando la natura speciale e derogatoria di tale norma. La decisione ribadisce l’importanza della tutela dei lavoratori e il divieto di interposizione illecita.

