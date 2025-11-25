Cassazione: la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza resta legittima

AGEL 25 Novembre 2025, di Redazione

La Suprema Corte conferma che la dichiarazione di incostituzionalità sull’art. 224-ter non si estende ai casi più gravi di guida in stato di ebbrezza con incidente

Articoli correlati
AGEL

La Cassazione: rimborsi sulla dismissione degli immobili degli enti previdenziali calcolati sul prezzo effettivamente pagato

AGEL

Costruttore responsabile anche per errori di progetto: la Cassazione ribadisce i limiti al “gradimento” dell’acquirente

AGEL

Cassazione: l’accettazione dell’opera non esclude la garanzia per vizi occulti

AGEL

Gara pubblica: esclusione legittima se le offerte provengono da un unico centro decisionale

AGEL

Opere sui beni demaniali: alla scadenza della concessione diventano automaticamente dello Stato

La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza n. 16353 del 17 giugno 2025, ha confermato la revoca della patente disposta dal Tribunale di Pesaro nei confronti di un conducente coinvolto in un incidente stradale con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La Suprema Corte ha chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del Codice della strada — pronunciata dalla Corte costituzionale nel 2020 e relativa alla disparità di trattamento sulla confisca del veicolo — non può essere estesa alla sanzione accessoria della revoca della patente prevista dall’art. 186, comma 2-bis.

Secondo i giudici, la decisione della Consulta riguardava una disparità che si verificava solo per chi beneficiava della sostituzione della pena con la messa alla prova rispetto a chi accedeva al lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, questa seconda forma di sostituzione non è applicabile ai casi più gravi previsti dal comma 2-bis dell’art. 186, cioè quando il conducente, con un tasso alcolemico particolarmente elevato, abbia provocato un incidente.

Ne consegue che la revoca della patente, in tali circostanze, rimane pienamente operante e non può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità. La Cassazione ha così rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Pesaro.

Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica