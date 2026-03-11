Cassazione: ispettori del lavoro possono accertare crediti retributivi

AGEL 11 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte conferma che il personale ispettivo delle direzioni del lavoro è abilitato a verificare le retribuzioni dovute tramite diffida accertativa.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 20826 del 23 luglio 2025, ha chiarito che il personale ispettivo delle direzioni del lavoro può accertare i crediti patrimoniali dei lavoratori.

Secondo la pronuncia, nell’ambito della diffida accertativa prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004, gli ispettori del lavoro, grazie alla loro qualifica specifica, sono abilitati a verificare i fatti concreti che costituiscono crediti retributivi derivanti da inosservanze contrattuali.

La Corte sottolinea che questo accertamento è assimilabile a quello compiuto in sede di consulenza tecnica d’ufficio “percipiente”, evidenziando il ruolo centrale degli ispettori nella tutela dei diritti dei lavoratori e nel rispetto delle norme contrattuali.

Riferimenti normativi: art. 12, d.lgs. 124/2004; Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

