Cassazione: incarichi dirigenziali nella Pa, non serve aver già fatto il dirigente

AGEL 9 Marzo 2026, di Redazione

Per il conferimento degli incarichi ex articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 sono sufficienti esperienze professionali qualificate maturate per almeno cinque anni, anche se non di livello dirigenziale.

Articoli correlati
AGEL

Cassazione: lavoratore somministrato ha diritto al contratto stabile

AGEL

Corte di Cassazione: pronta disponibilità medica, retribuzione come guardia se richiesta presenza in reparto

AGEL

Cassazione: l’indennità di vacanza contrattuale non spetta se il lavoratore ha già percepito gli aumenti del contratto

AGEL

Corte di Cassazione: TOSAP e COSAP possono coesistere, ma con compensazioni

AGEL

Scritta “Thor” sulla scheda? Il voto resta valido

Per ottenere un incarico dirigenziale nella pubblica amministrazione non è necessario aver già ricoperto ruoli dirigenziali. È quanto chiarisce la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24653 del 5 settembre 2025, con cui la sezione lavoro ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli.

La Suprema corte ha affrontato la questione dell’interpretazione dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni o comunque non appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione.

Secondo i giudici di legittimità, il requisito delle “concrete esperienze” maturate per almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non deve essere interpretato in senso restrittivo. La norma, infatti, non richiede necessariamente lo svolgimento di precedenti incarichi dirigenziali.

È invece sufficiente che il candidato abbia maturato esperienze lavorative significative e qualificanti rispetto alla posizione da ricoprire. In altre parole, ciò che conta è la qualità e la pertinenza dell’esperienza professionale, purché idonea a dimostrare le competenze necessarie per l’incarico.

Con questa ordinanza la Cassazione si pone in continuità con il proprio orientamento già espresso in precedenti decisioni, tra cui la sentenza n. 15974 del 2024, ribadendo un’interpretazione non formalistica dei requisiti richiesti per l’accesso agli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica