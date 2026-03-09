Cassazione: incarichi dirigenziali nella Pa, non serve aver già fatto il dirigente

Per ottenere un incarico dirigenziale nella pubblica amministrazione non è necessario aver già ricoperto ruoli dirigenziali. È quanto chiarisce la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24653 del 5 settembre 2025, con cui la sezione lavoro ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli.

La Suprema corte ha affrontato la questione dell’interpretazione dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni o comunque non appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione.

Secondo i giudici di legittimità, il requisito delle “concrete esperienze” maturate per almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non deve essere interpretato in senso restrittivo. La norma, infatti, non richiede necessariamente lo svolgimento di precedenti incarichi dirigenziali.

È invece sufficiente che il candidato abbia maturato esperienze lavorative significative e qualificanti rispetto alla posizione da ricoprire. In altre parole, ciò che conta è la qualità e la pertinenza dell’esperienza professionale, purché idonea a dimostrare le competenze necessarie per l’incarico.

Con questa ordinanza la Cassazione si pone in continuità con il proprio orientamento già espresso in precedenti decisioni, tra cui la sentenza n. 15974 del 2024, ribadendo un’interpretazione non formalistica dei requisiti richiesti per l’accesso agli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione.