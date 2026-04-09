Cassazione: illegittima la sanzione per mancata esibizione del contrassegno assicurativo dematerializzato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26705 del 3 ottobre 2025, ha stabilito un principio rilevante in materia di circolazione stradale e documentazione assicurativa. I giudici hanno chiarito che, a seguito dell’entrata a regime del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo previsto dal D.M. n. 110 del 2013, non è più legittima la sanzione prevista dall’art. 180 del Codice della Strada quando questa riguardi il contrassegno assicurativo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il sistema introdotto con la dematerializzazione ha modificato profondamente gli obblighi in capo al conducente. Non essendo più necessario esporre fisicamente il contrassegno, l’eventuale invito da parte degli organi accertatori ad esibirlo risulta privo di fondamento normativo e, di conseguenza, non può costituire presupposto per l’applicazione di una sanzione.

Resta invece fermo l’obbligo di esibire il certificato di assicurazione, documento che attesta l’effettiva stipula del contratto e il pagamento del premio. È dunque questo il solo riferimento valido ai fini dell’accertamento della copertura assicurativa del veicolo.

La decisione interviene a chiarire un aspetto operativo rilevante, confermando che l’evoluzione normativa in materia ha reso superata la funzione del contrassegno cartaceo, con conseguente adeguamento anche dell’ambito sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.