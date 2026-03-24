Cassazione: il falso ideologico non si applica ai dipendenti di organismi pubblici non statali

AGEL 24 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce i confini del reato: la qualifica di dipendente pubblico non trasforma automaticamente l’ente in organismo statale agli occhi della legge penale

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La Corte di Cassazione, Sezione 6, con la sentenza n. 1126 del 2 ottobre 2025, depositata il 13 gennaio 2026, ha stabilito che il delitto di falso ideologico commesso da un incaricato di pubblico servizio non è configurabile nei confronti dei dipendenti di organismi di diritto pubblico diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 7 novembre 2024.

Secondo i giudici, la qualifica di “dipendente di un organismo di diritto pubblico” non conferisce all’ente una natura giuridica pubblica ai fini del diritto penale, ma serve solo a determinare l’applicazione delle norme sull’evidenza pubblica. In altre parole, non tutti i soggetti che operano in enti pubblici possono essere accusati di falso ideologico come previsto per i pubblici ufficiali statali.

La pronuncia conferma precedenti orientamenti della Corte Costituzionale e della Cassazione, che delimitano con precisione i confini della responsabilità penale dei dipendenti di enti pubblici non statali.

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