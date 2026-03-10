Cassazione: esenzione accise solo per energia da frazione biodegradabile dei rifiuti

La Suprema Corte chiarisce i limiti dell’esenzione sull’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, allineandosi alle norme europee

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 25748 del 21 settembre 2025, ha stabilito che l’esenzione dalle accise sull’energia elettrica spetta solo per la quota prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

La decisione, confermata dopo il rinvio della Commissione Tributaria Regionale di Trieste, chiarisce l’interpretazione dell’art. 52, comma 2, lett. a) del TUA, alla luce della normativa europea sulle energie rinnovabili. In particolare, secondo la Corte, l’energia prodotta parzialmente da fonti rinnovabili non può beneficiare dell’esenzione se non utilizza biomassa biodegradabile.

Il pronunciamento segue l’orientamento europeo che limita la qualificazione di “energia rinnovabile” alla biomassa, definita come la parte biodegradabile dei rifiuti, e rappresenta un riferimento per futuri contenziosi in materia di tributi erariali diretti e accise sull’energia.

