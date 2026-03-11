Cassazione: confronto tra immobili non sempre obbligatorio negli accertamenti catastali

11 Marzo 2026

Il raffronto con altri immobili è richiesto solo quando l’amministrazione fiscale lo utilizza esplicitamente per motivare la rettifica catastale

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 26168 del 25 settembre 2025, ha chiarito i limiti dell’onere motivazionale negli accertamenti catastali. Il giudice che valuta un ricorso non è tenuto a confrontare l’immobile con altri della stessa zona se l’atto dell’amministrazione finanziaria si basa solo sulle caratteristiche oggettive dell’immobile, senza riferimenti comparativi. Il confronto diventa obbligatorio solo se l’atto di accertamento utilizza esplicitamente questo metodo.

Riferimenti normativi richiamati: DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 75 e Codice Civile, art. 2697.

