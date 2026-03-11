Cassazione: annullamento graduatorie, effetti limitati ai casi definitivi

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21797 del 29 luglio 2025, ha chiarito i limiti nell’applicazione degli effetti delle decisioni giudiziarie relative a procedure finalizzate all’ottenimento di una fascia retributiva superiore nel pubblico impiego privatizzato.

Secondo la Corte, quando esistono pronunce definitive contrastanti tra loro, l’amministrazione pubblica deve adottare una condotta coerente nei confronti di tutti i partecipanti, rispettando le sentenze già passate in giudicato. L’estensione automatica degli effetti di annullamento della graduatoria a tutti gli interessati è ammessa solo nei limiti della correttezza e buona fede, e deve garantire uniformità di trattamento.

La decisione ribadisce che si tratta di atti gestori di diritto privato nell’ambito del rapporto di lavoro, e richiama i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza nella pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre agli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.