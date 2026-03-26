Cassazione: alla guida non basta fidarsi degli altri, resta l’obbligo di prudenza

Cassazione: alla guida non basta fidarsi degli altri, resta l’obbligo di prudenzaAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
Anche se un altro automobilista viola le regole, il conducente può essere responsabile se il rischio era prevedibile
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