Cassazione: alla guida non basta fidarsi degli altri, resta l’obbligo di prudenza

AGEL 26 Marzo 2026, di Redazione

Anche se un altro automobilista viola le regole, il conducente può essere responsabile se il rischio era prevedibile

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1858 del 9 gennaio 2026, ribadisce un principio centrale in materia di sicurezza stradale: l’automobilista non può limitarsi a confidare nel rispetto delle norme da parte degli altri utenti della strada, ma deve adottare una condotta improntata a prudenza e diligenza.

Secondo i giudici, è negligente chi si affida passivamente al comportamento corretto altrui, senza considerare che situazioni di pericolo possono derivare anche da condotte irresponsabili prevedibili.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per omicidio stradale nei confronti di un conducente che viaggiava a velocità superiore ai limiti e si era scontrato con un veicolo che non aveva rispettato lo stop. Pur riconoscendo che l’evento non era dipeso esclusivamente dalla sua condotta, è stato ritenuto che l’incidente fosse prevedibile e quindi evitabile con una guida più prudente.

La pronuncia conferma così l’orientamento consolidato secondo cui il rispetto delle regole da parte degli altri non esonera ciascun conducente dall’obbligo di prevenire i rischi, rafforzando il principio di responsabilità individuale alla guida.

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