Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027: il 17 ottobre la proclamazione della vincitrice

Si avvicina il momento della verità per le città in corsa per il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. Il Ministero della Cultura (MIC) ha comunicato che la città vincitrice sarà proclamata venerdì 17 ottobre, alle ore 11:30.

L’annuncio ufficiale sarà dato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia che si terrà a Roma presso la Sala Spadolini del Ministero, in via del Collegio Romano 27. Saranno presenti la Giuria di valutazione e i rappresentanti dei Comuni finalisti.

I quattro candidati in lizza

Quattro sono i Comuni che hanno raggiunto la fase finale, ognuno con il proprio dossier di candidatura:

Alba – “Le fabbriche del vento”

– “Le fabbriche del vento” Foligno , in aggregazione con Spoleto – “Foligno-Spoleto in Contemporanea”

, in aggregazione con Spoleto – “Foligno-Spoleto in Contemporanea” Pietrasanta – “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”

– “Essere arte. O dell’umanità dell’arte” Termoli – “Traiettorie contemporanee”

Alla città selezionata verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro destinato alla realizzazione del programma culturale illustrato nel dossier. Il titolo sarà poi conferito formalmente con una delibera del Consiglio dei Ministri, che recepirà la raccomandazione della Giuria.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura: https://youtube.com/live/bovW36dcUys

Fonte: MIC