Capacity Italy: trasmesso dalla RAI lo spot sullo Sportello PNRR

“Nasce Capacity Italy, lo sportello tecnico per l’attuazione del PNRR che offre alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, informazioni e servizi di assistenza per la realizzazione dei progetti di Italia Domani”.

Con queste parole è partita sulle reti Rai (Tv e radio), con la collaborazione del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, la campagna dedicata a Capacity Italy, il portale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e realizzato con il supporto tecnico e operativo di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale.

Obiettivo della piattaforma è assistere il personale tecnico e amministrativo impegnato nelle diverse fasi di attuazione dei progetti: un aiuto concreto per gli enti territoriali (Regioni, Città metropolitane, Comuni, Province) e per quelli non territoriali.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione