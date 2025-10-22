BookCity Milano 2025, a Novembre la 14ª edizione tra “Potere” e spiritualità

Milano si prepara ad accogliere dal 10 al 16 novembre la 14ª edizione di BookCity Milano, la kermesse dedicata al libro e alla lettura. Il tema portante scelto per quest’anno è “Il potere delle idee / Le idee del potere”, l’intento è riflettere su come la cultura possa incidere sulla realtà in un momento storico caratterizzato da costanti mutamenti sociali e da un esercizio del potere “aggressivo e spettacolare”.

Nonostante il focus politico-sociale, ampio spazio sarà dedicato alla spiritualità. Un ciclo di incontri omaggerà in particolare San Francesco in vista degli 800 anni dalla sua morte (che ricorrono nel 2026), e la serata conclusiva vedrà un confronto sul ruolo della fede nel mondo moderno. Milano-Cortina 2026 sarà invece l’occasione per un ciclo di appuntamenti intitolato “Tedofori”, un abbecedario sportivo che prenderà il via durante BookCity e proseguirà fino a marzo 2026.

Gli Appuntamenti da non perdere

La manifestazione, promossa dal Comune di Milano e dalla Fondazione BookCity, ospiterà protagonisti di rilievo.

L’inaugurazione, prevista il 12 novembre (ore 20) al Teatro Dal Verme, vedrà ospiti d’onore lo scrittore Colum McCann (che riceverà il Sigillo della Città) e la giornalista Cecilia Sala.

Tra gli altri incontri principali: Antonio Scurati, il 15 novembre al Franco Parenti, dialogherà sulla “parabola del potere” a conclusione della sua pentalogia; Gianrico Carofiglio rifletterà su come il potere manipoli il linguaggio per influenzare il pensiero collettivo.

La chiusura, il 16 novembre (ore 19) al Teatro Franco Parenti, sarà un evento di grande interesse: lo scrittore ateo dichiarato Javier Cercas si confronterà con il teologo Vito Mancuso sul tema “Religiosità in un mondo senza Dio”.

Con oltre 2.700 protagonisti e una vastità di sedi che includono 52 librerie e 62 biblioteche, BookCity si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’autunno milanese.

Fonte: comune di Milano