BookCity Milano 2025, a Novembre la 14ª edizione tra “Potere” e spiritualità

Cultura 22 Ottobre 2025, di lg

1.359 gli eventi in programma, diffusi in 403 sedi tra la città e i comuni limitrofi, con la partecipazione di 2.700 ospiti

Articoli correlati
Cultura

Archivi di Stato: arriva la newsletter per scoprire il patrimonio italiano

Cultura

MiC: il 24 ottobre proclamazione della Capitale italiana del libro 2026

Cultura

ICSC approva Piano Strategico 2025-2030, oltre 5 mld investimenti

Cultura

Patrimonio, maxi piano da 176 milioni

Cultura

Alba capitale italiana dell’arte contemporanea 2027: il progetto “Le fabbriche del vento” si aggiudica un milione di euro

Milano si prepara ad accogliere dal 10 al 16 novembre la 14ª edizione di BookCity Milano, la kermesse dedicata al libro e alla lettura. Il tema portante scelto per quest’anno è “Il potere delle idee / Le idee del potere”, l’intento è riflettere su come la cultura possa incidere sulla realtà in un momento storico caratterizzato da costanti mutamenti sociali e da un esercizio del potere “aggressivo e spettacolare”.

Nonostante il focus politico-sociale, ampio spazio sarà dedicato alla spiritualità. Un ciclo di incontri omaggerà in particolare San Francesco in vista degli 800 anni dalla sua morte (che ricorrono nel 2026), e la serata conclusiva vedrà un confronto sul ruolo della fede nel mondo moderno. Milano-Cortina 2026 sarà invece l’occasione per un ciclo di appuntamenti intitolato “Tedofori”, un abbecedario sportivo che prenderà il via durante BookCity e proseguirà fino a marzo 2026.

Gli Appuntamenti da non perdere

La manifestazione, promossa dal Comune di Milano e dalla Fondazione BookCity, ospiterà protagonisti di rilievo.

L’inaugurazione, prevista il 12 novembre (ore 20) al Teatro Dal Verme, vedrà ospiti d’onore lo scrittore Colum McCann (che riceverà il Sigillo della Città) e la giornalista Cecilia Sala.

Tra gli altri incontri principali: Antonio Scurati, il 15 novembre al Franco Parenti, dialogherà sulla “parabola del potere” a conclusione della sua pentalogia; Gianrico Carofiglio rifletterà su come il potere manipoli il linguaggio per influenzare il pensiero collettivo.

La chiusura, il 16 novembre (ore 19) al Teatro Franco Parenti, sarà un evento di grande interesse: lo scrittore ateo dichiarato Javier Cercas si confronterà con il teologo Vito Mancuso sul tema “Religiosità in un mondo senza Dio”.

Con oltre 2.700 protagonisti e una vastità di sedi che includono 52 librerie e 62 biblioteche, BookCity si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’autunno milanese.

Fonte: comune di Milano

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica