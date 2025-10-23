Bonus elettrodomestici, al via la registrazione di produttori e venditori

È ufficiale il bonus a sostegno della sostenibilità e della transizione energetica, una misura volta a incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti. Il contributo coprirà fino al 30% del costo di acquisto del nuovo elettrodomestico.

Le risorse complessive stanziate per l’iniziativa ammontano a oltre 48 milioni di euro.

Come funziona il bonus

Il bonus è destinato alle persone fisiche e richiede la contestuale consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia, ma di classe energetica inferiore rispetto a quello acquistato, garantendone così il corretto smaltimento e riciclo dei materiali.

L’agevolazione prevede un massimale di:

100 euro per famiglia anagrafica;

per famiglia anagrafica; 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

Le fasi di attivazione

La misura sarà articolata in due momenti distinti:

Fase 1: Registrazione degli operatori. I produttori potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 ottobre, mentre i venditori dal 27 ottobre. Fase 2: Presentazione delle domande per gli utenti finali. I cittadini potranno presentare la domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato. Le tempistiche di apertura di questa seconda fase saranno comunicate prossimamente dal MIMIT.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare i documenti ufficiali: Contributo (“bonus”) elettrodomestici, FAQ e Decreto 22 ottobre 2025.