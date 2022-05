Bologna, torna ART CITY: a Piazza Maggiore coinvolta tutta la Città metropolitana

La X edizione dell’evento ‘collaterale’ di Arte Fiera, illustrata in Comune con i protagonisti, conferma che Bologna vuole riposizionarsi per il 2° anno nel campo cultura e turismo, dopo l’edizione sperimentale dell’anno scorso.

Lo sfondo della ‘copertina’ è Bologna, vista come una “galassia nella quale accade ogni cosa”; la novità è il ritorno in presenza di 200 eventi, oltre ad una grande performance attesa in piazza Maggiore che vede protagonista Tino Sehgal, artista e Leone d’Oro all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia del 2013, noto per i suoi lavori nei grandi spazi pubblici che per la prima volta lavorerà in questa città: chiunque passerà dalla piazza verrà coinvolto nell’esibizione dell’artista, che ha coinvolto oltre 45 performer.

Il Sindaco Matteo Lepore commenta: “È l’edizione della ripartenza, del rilancio della città, verso una Bologna Estate che presenteremo nelle prossime settimane, che sia Art City-Arte Fiera ad aprire Bologna Estate, uno degli appuntamenti internazionali più importanti, è significativo; l’arte è il nuovo paesaggio metropolitano, vogliamo che ci si abitui a conoscere il territorio attraverso la cultura. Da questo progetto sboccerà una nuova primavera per Arte Fiera, come stimolo nell’ambito del tavolo di lavoro costituito con Bologna Fiere, in vista della prossima edizione della manifestazione”.

Anche il Direttore del Mambo Lorenzo Balbi, al lavoro su Art City, conferma:“Quest’anno usiamo come immagine una galassia che si estende ricalcando tutta la mappa di Art City con i suoi 200 eventi che mettono insieme realtà diverse come istituzioni, musei, Fondazioni e gallerie private, spazi indipendenti, studi di artisti. È una ‘chiamata alle arti’ che ogni anno Art City porta con sé, quest’anno alziamo l’asticella con un coinvolgimento della Città Metropolitana con i Comuni fuori dalle mura, un allargamento dei confini dell’iniziativa”.