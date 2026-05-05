Bilancio comunale e sopravvenienze contabili: improcedibile il ricorso se non si impugnano gli atti successivi

Bilancio comunale e sopravvenienze contabili: improcedibile il ricorso se non si impugnano gli atti successiviAGEL 5 Maggio 2026, di Redazione
Il TAR Campania chiarisce che, nei giudizi relativi agli atti di bilancio degli enti locali, la mancata impugnazione delle successive deliberazioni contabili determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della continuità e unitarietà del ciclo di bilancio.
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare