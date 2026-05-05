Bilancio comunale e sopravvenienze contabili: improcedibile il ricorso se non si impugnano gli atti successivi

AGEL 5 Maggio 2026, di Redazione

Il TAR Campania chiarisce che, nei giudizi relativi agli atti di bilancio degli enti locali, la mancata impugnazione delle successive deliberazioni contabili determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della continuità e unitarietà del ciclo di bilancio.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sez. I), con sentenza n. 00663/2026 (Reg. Prov. Coll.), pubblicata il 31 marzo 2026, ha affrontato il tema dell’interesse al ricorso nelle controversie relative agli atti di bilancio degli enti locali.

Il Collegio ha ribadito che il sistema contabile comunale è caratterizzato da una stretta interrelazione tra gli atti che compongono il ciclo di bilancio, in applicazione dei principi di continuità, unitarietà e coerenza della programmazione finanziaria. In tale prospettiva, la deliberazione di approvazione del bilancio non esaurisce i propri effetti nell’anno di adozione, ma si inserisce in un processo dinamico che comprende successive variazioni, assestamenti e rendicontazioni.

Da ciò discende che, qualora il bilancio di previsione venga impugnato senza estendere l’impugnazione agli atti contabili successivi che ne consolidano o ne modificano gli effetti, viene meno l’interesse attuale e concreto alla decisione. La mancata contestazione delle sopravvenienze determina infatti la stabilizzazione della situazione finanziaria, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Il TAR ha quindi affermato il principio secondo cui, nei giudizi aventi ad oggetto atti del ciclo di bilancio, la tutela giurisdizionale deve essere estesa agli atti successivi strettamente connessi, poiché solo in tal modo può permanere un interesse concreto all’annullamento dell’atto originario.

Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza n. 00663/2026, pubblicata il 31/03/2026 (Reg. Prov. Coll.), ricorso n. 01204/2025.

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