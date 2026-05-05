Accesso agli atti dei consiglieri comunali: inammissibile il ricorso contro atti meramente confermativi se non impugnato il primo diniego nei termini

Il principio affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 604/2026 (R.G. 1946/2025, pubblicata il 27 marzo 2026), si inserisce nel consolidato orientamento in materia di diritto di accesso agli atti, anche nell’ambito dell’accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 del d.lgs. 267/2000.

Il Collegio chiarisce che il termine per impugnare il diniego di accesso ha natura decadenziale, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., e che tale disciplina si applica anche all’accesso consiliare, in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Ne consegue che il mancato ricorso avverso il primo diniego nel termine previsto non consente di riaprire la tutela giurisdizionale attraverso la reiterazione dell’istanza.

Elemento centrale della decisione è la distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo: solo il primo presuppone una nuova istruttoria e una rivalutazione degli interessi, risultando autonomamente impugnabile, mentre il secondo si limita a ribadire una precedente determinazione già consolidata, senza alcun riesame della situazione fattuale o giuridica.

In tale ultimo caso, il provvedimento non è autonomamente lesivo e non riapre i termini per l’impugnazione, poiché si pone in continuità con il precedente diniego non tempestivamente contestato. La reiterazione dell’istanza è quindi ammessa solo in presenza di elementi nuovi o di una diversa prospettazione dell’interesse, idonei a radicare un nuovo potere di riesame in capo all’amministrazione.

La sentenza riafferma così il principio di stabilità delle decisioni amministrative in materia di accesso, funzionale a evitare la reiterazione indefinita delle istanze e a garantire certezza dei rapporti giuridici, in coerenza con l’esigenza di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa.