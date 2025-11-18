Biblioteche, ripartiti 60 milioni di euro: Lombardia e Veneto in testa per contributi

La Direzione Generale Biblioteche del Ministero della Cultura ha chiuso il 29 ottobre il bando per l’assegnazione dei contributi destinati all’acquisto di libri, anche digitali, previsti dal Decreto Cultura promosso dal Ministro Alessandro Giuli. Dopo l’istruttoria e le verifiche formali, sono state ammesse 4.522 domande presentate da enti territoriali, istituzioni private e biblioteche statali.

La ripartizione territoriale del plafond complessivo di 60 milioni di euro per il biennio 2025-2026 riflette il numero delle richieste arrivate dalle diverse regioni. La Lombardia guida la classifica con 924 domande per un contributo pari a 11.963.251,32 euro, seguita dal Veneto con 497 domande e 6.398.138,06 euro. Importante anche la partecipazione del Piemonte, che ottiene 5.131.180,20 euro su 390 domande, e dell’Emilia-Romagna con 371 domande per 4.880.955,98 euro.

Tra le altre regioni più attive figurano la Sardegna (355 domande, 4.956.973,90 euro), il Lazio (288 domande, 3.813.543,84 euro) e la Toscana (267 domande, 3.572.821,86 euro). In coda, per numero di richieste, il Trentino-Alto Adige/Südtirol con 2 domande per un totale di 25.339,16 euro.

Il totale dei contributi assegnati ammonta a 59.999.967,76 euro, distribuendo così risorse mirate al rafforzamento e all’aggiornamento del patrimonio librario delle biblioteche italiane.

Fonte: MIC