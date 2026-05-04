Arricchimento senza causa: la Cassazione apre anche alla P.A. nei contratti nulli senza forma scritta

Arricchimento senza causa: la Cassazione apre anche alla P.A. nei contratti nulli senza forma scrittaAGEL 4 Maggio 2026, di Redazione
Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 11513 del 28 aprile 2026, intervengono sul tema dell’arricchimento senza causa nei rapporti contrattuali della pubblica amministrazione.
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