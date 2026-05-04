Arricchimento senza causa: la Cassazione apre anche alla P.A. nei contratti nulli senza forma scritta

AGEL 4 Maggio 2026, di Redazione

Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 11513 del 28 aprile 2026, intervengono sul tema dell’arricchimento senza causa nei rapporti contrattuali della pubblica amministrazione.

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La Corte stabilisce che la nullità del contratto per mancata osservanza della forma scritta ad substantiam non impedisce, di regola, l’azione di arricchimento ingiustificato. Tale azione resta invece esclusa solo nei casi in cui la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa, in contrasto con l’ordine pubblico o in presenza di frode alla legge.

Viene inoltre chiarito che anche la pubblica amministrazione può proporre la domanda di arricchimento senza causa quando subisca un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione di un contratto nullo, alle stesse condizioni previste per i privati.

Infine, la Cassazione ribadisce il principio di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c. rispetto alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ammissibile solo quando quest’ultima non sia esperibile per mancanza originaria dei suoi presupposti.

Sezioni Unite civili della Cassazione, sentenza n. 11513 del 28 aprile 2026

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