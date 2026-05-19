Appalti pubblici, il Tar Puglia: no ai punteggi extra senza requisiti tecnici previsti

AGEL 19 Maggio 2026, di Redazione

Una sentenza chiarisce i limiti del principio di equivalenza nelle gare pubbliche: i criteri premiali non possono essere riconosciuti a offerte prive delle specifiche caratteristiche tecniche richieste dal bando.

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Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il principio di equivalenza non può essere applicato in modo tale da attribuire punteggi aggiuntivi a offerte che non possiedono le specifiche caratteristiche tecniche richieste dalla documentazione di gara. Lo ha stabilito il Tar Puglia, sezione III, con la sentenza n. 502 del 28 aprile 2026.

Secondo i giudici amministrativi, i punteggi tabellari previsti dalla lex specialis per determinate caratteristiche tecniche possono essere assegnati solo in presenza effettiva di tali elementi. Un’estensione eccessiva del principio di equivalenza, infatti, rischierebbe di alterare la distinzione tra requisiti minimi di partecipazione e criteri premiali.

I primi rappresentano la soglia necessaria per accedere alla competizione, mentre i secondi servono a valutare il valore aggiunto dell’offerta rispetto agli standard minimi richiesti. Consentire l’attribuzione di punteggi a offerte prive delle caratteristiche premiate finirebbe quindi per compromettere la logica stessa della selezione comparativa nelle gare pubbliche.

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