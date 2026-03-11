Appalti pubblici, chiarimenti del Consiglio di Stato su consorzi, progettisti e irregolarità fiscali

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1187 del 16 febbraio 2026, ha fornito importanti chiarimenti in materia di appalti pubblici, confermando l’efficacia retroattiva di alcune norme del nuovo codice dei contratti pubblici e precisando regole pratiche per la partecipazione e l’esclusione dei concorrenti.

Sui consorzi stabili, è stato ribadito che, anche alla luce del decreto legislativo 50/2016, è sufficiente la qualificazione del consorzio stesso per partecipare agli appalti di lavori, senza che rilevi la mancata qualificazione SOA delle singole imprese esecutrici.

Riguardo all’appalto integrato, il Consiglio ha stabilito che la sostituzione del progettista indicato, privo dei requisiti necessari, deve essere effettuata dal concorrente entro il termine dell’aggiudicazione. Tale sostituzione è ammessa solo se non comporta modifiche sostanziali all’offerta. Per i professionisti esterni, come gli archeologi, è possibile la designazione da parte del raggruppamento di professionisti, quando le attività siano distinte dalla progettazione principale, rispettando i principi di risultato e di fiducia.

In materia di irregolarità fiscali, il giudice amministrativo può escludere un operatore solo se le violazioni sono definitivamente accertate, con riferimento a soglie minime predeterminate, mentre eventuali violazioni non ancora definitive restano soggette a valutazione discrezionale della stazione appaltante. L’Agenzia delle entrate e i DURC costituiscono strumenti di verifica, la cui idoneità deve essere accertata in sede giudiziaria senza effetti di giudicato tributario o previdenziale.

La sentenza conferma dunque un approccio equilibrato: garantire integrità e affidabilità degli operatori economici, senza penalizzare eccessivamente chi abbia sanato tempestivamente le proprie posizioni fiscali o adottato misure correttive in corso di gara.