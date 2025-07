Annullamento in autotutela della determinazione conclusiva della conferenza di servizi

Il Consiglio di Stato, sezione IV, si è pronunciato con la sentenza del 25 giugno 2025, n. 5535, in assenza di esatti precedenti nei termini, affermando che ai fini dell’annullamento in autotutela della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi non è richiesto dalla legge il previo annullamento di tutti gli atti che vengono sostituiti da tale determinazione finale.

Ed inoltre, si legge ancora, nella massima diffusa a margine dagli organi del Consiglio, statuendo che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 del 1990, l’assenso delle amministrazioni assenti può ritenersi acquisito solo con riferimento alle questioni che costituiscono oggetto della conferenza.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato