Amministrative 2025. Adempimenti in materia di propaganda elettorale

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato la Circolare n 32 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto “Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l’lezione dei Sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Adempimenti in materia di propaganda elettorale“.

Si richiamano in merito i vari adempimenti prescritti dalla normativa vigente e riguardanti:

a) Delimitazione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta;

b) Inizio della propaganda elettorale-Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda;

c) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;

d) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio;

e) Uso di locali comunali;

f) Agevolazioni fiscali;

g) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

h) Diffusione di sondaggi demoscopici;

i) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;

Fonte: DAIT