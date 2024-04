Amministrative 2024: fissata la data della votazione per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

Disponibile sul sito del DAIT la Circolare n. 29 dell’11 aprile 2024 avente ad oggetto il “Turno annuale 2024 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Decreto del Ministro dell’interno di fissazione della data della votazione per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Adozione dei decreti di convocazione dei comizi“.

Con decreto in data 10 aprile 2024, il Ministro dell’interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Le operazioni relative al primo turno di votazione, ai sensi dell’art. l, comma 3, lettera a) del

decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stante lo svolgimento contestuale con l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si

svolgeranno sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Le

operazioni relative all’eventuale turno di ballottaggio si svolgeranno, invece, domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 15.



Nella circolare, si invitanno pertanto, i Sigg. Prefetti delle province delle regioni a statuto ordinario a provvedere all’adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali ed eventualmente circoscrizionali da svolgere nel predetto turno, inviandone copia al Gabinetto del Ministro e, nell’ambito di questo Dipartimento, alla Direzione Centrale per le Autonomie e alla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

Fonte: DAIT