Amministrative 2024. Elezioni del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

La Pubblicazione n. 2 – Amministrative 2024 – Ed. Aprile 2024 e le istruzioni ivi contenute sono state predisposte in forma semplificata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione.



La pubblicazione contiene inoltre indicazioni che, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative con le elezioni europee (ed eventualmente anche con le elezioni regionali), i seggi elettorali devono tenere presente.



Le suddette istruzioni sono inoltre corredate di un prospetto riepilogativo dei plichi da confezionare nel corso delle operazioni elettorali.

Fonte: DAIT