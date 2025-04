Al voto in oltre 400 comuni per l’elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali

Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il Ministero dell’Interno informa che domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per il turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno. I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Sono chiamati al voto per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini aventi diritto di 120 comuni (al 3 aprile) di regioni a statuto ordinario; 32 sono quelli con popolazione superiore a 15mila abitanti (di cui 4 capoluoghi di provincia).

Affluenza e risultati si potranno seguire online sulla piattaforma web Eligendo e sull’app Eligendo mobile, a cura della direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero.

Sono interessati al voto anche 279 comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige. In Sicilia i 6 comuni chiamati alle urne voteranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno. In Sardegna seggi aperti domenica 8 e lunedì 9 giugno, con eventuale ballottaggio domenica 22 e lunedì 23 giugno, nei 6 comuni interessati.

In Friuli-Venezia Giulia al voto 4 comuni domenica 13 e lunedì 14 aprile, con eventuale secondo turno domenica 27 e lunedì 28 aprile. In Trentino-Alto Adige si voterà invece domenica 4 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 18 maggio, in 157 comuni della provincia autonoma di Trento e 111 della provincia autonoma di Bolzano.

Informazioni, documentazione, affluenza e risultati sulle amministrative 2025 in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige sono consultabili sui siti web delle relative regioni; i dati relativi alla Sardegna saranno invece consultabili su Eligendo e su Eligendo mobile.

Fonte: Viminale