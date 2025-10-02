Al via la “Carta della Cultura”: 100 euro per l’acquisto di libri, domande entro il 31 ottobre

È partita oggi, 1° ottobre, l’iniziativa del Ministero della Cultura (MIC) che mette a disposizione un contributo di 100 euro per l’acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale. Le richieste per la cosiddetta “Carta della Cultura” potranno essere inoltrate esclusivamente tramite l’app IO fino alle ore 12:00 del 31 ottobre.

Chi può richiederla e come fare domanda

Il contributo è destinato ai nuclei familiari, sia italiani che stranieri residenti in Italia, che abbiano un ISEE non superiore a 15.000 euro.

La “Carta della Cultura” ha un valore di 100 euro per ciascuna annualità, dal 2020 al 2024. È importante sottolineare che viene assegnata una sola carta per nucleo familiare.

Per presentare la domanda c’è solo una via: l’App IO, l’applicazione dei servizi pubblici gestita da PagoPA. L’accesso è semplice, rapido e sicuro tramite la propria identità SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Graduatorie e utilizzo

Le graduatorie saranno stilate per ogni singola annualità in base all’ISEE, procedendo dal più basso al più alto, e in base all’ordine cronologico di presentazione della richiesta, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

I beneficiari riceveranno l’esito della richiesta e la carta stessa direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’app IO. Una volta ottenuta, si avranno 12 mesi di tempo per utilizzarla.

Il contributo potrà essere speso per comprare libri, sia in formato cartaceo che digitale (purché dotati di codice ISBN), presso le librerie e i punti vendita convenzionati.

L’iniziativa è gestita dal Centro per il libro e la lettura del MIC, con il supporto tecnico di PagoPA, CONSAP e SOGEI. Tutte le informazioni dettagliate sulle condizioni di partecipazione sono disponibili sulle piattaforme ufficiali IO e del Centro per il libro e la lettura.

Per tutte le informazioni sulle condizioni di partecipazione consultare la pagina https://ioapp.it/carta-della-cultura

Ulteriori informazioni anche su: https://cepell.it/carta-della-cultura/

Fonte: MIC