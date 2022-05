Agerola, con i Fondi europei il recupero della Colonia Montana “Principe di Napoli”

Il recupero e la riqualificazione della Colonia Montana “Principe di Napoli” di Agerola è realtà grazie al supporto dei Fondi Europei, una buona pratica di spesa selezionata dalla DG Regio della Commissione Europea nell’ambito della campagna di comunicazione EuInMyRegion. Grazie al contributo finanziario dell’UE: la nuova Colonia Montana “Principe di Napoli” nella frazione San Lazzaro di Agerola è stata completata nel 2019, simbolo di ripartenza di un luogo abbandonato in cui si dà forma al futuro e nuova energia al territorio, con la presenza di un Campus universitario in cui formare gli chef di domani, una struttura ricettiva e spazi esterni aperti al pubblico.

La Colonia sarà aperta al pubblico nel weekend del 13 e 14 maggio in occasione della Festa di Primavera, un appuntamento che permetterà alla comunità locale di riscoprire il luogo e le eccellenze del territorio in cui il sito sorge, attraverso visite guidate, attività con le scuole, stand enogastronomici e spettacoli musicali. Un’occasione per conoscere un progetto di recupero e la specializzazione nei settori della gastronomia e del turismo; l’edificio ospita dal 2019 il Campus Principe di Napoli, l’Università Gastronomica diretta dallo chef stellato Heinz Beck, che offre una formazione avanzata per sviluppare le competenze necessarie ai professionisti della ristorazione; il progetto di restauro dell’ex Colonia Montana “Principe di Napoli” di Agerola (Napoli) ha visto un recupero strutturale finanziato dall’UE con fondi FESR per 4,7 mln. su un totale di 6,3 mln. di euro sul POR Campania 2014-2020.

L’ex Colonia Montana “Principe di Napoli” ospita anche una struttura ricettiva generando opportunità di sviluppo per l’economia dei monti Lattari, tradizionalmente legata all’agricoltura, e durante il mese il progetto di recupero sarà oggetto di un piano di comunicazione con una programmazione sui canali on-line che off-line (affissioni e radio) con riferimento alle aree metropolitane di Napoli e Salerno. L’Agenzia per la Coesione territoriale parteciperà ai lavori della Festa di Primavera nell’ambito delle azioni di comunicazione collegate a Cohesion Magazine, il web magazine dedicato alla politica di coesione.