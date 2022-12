Adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025

Sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sezione Normativa e pubblicità legale, è pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in data 19 dicembre 2022.

Con il provvedimento viene adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarita’ del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Fonte: Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2022