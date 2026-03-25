Accesso ai documenti amministrativi: limitazioni dopo controlli e ispezioni

AGEL 25 Marzo 2026, di Redazione

La nuova pronuncia del TAR Abruzzo chiarisce quando chi è stato oggetto di controlli può richiedere la visione dei documenti.

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Secondo la sentenza n. 122 del 4 marzo 2026 del TAR Abruzzo, chi ha subito un’ispezione o un controllo a seguito di denunce, esposti o segnalazioni non ha automaticamente diritto all’accesso ai documenti amministrativi relativi. L’ostensione dei documenti è consentita solo se il soggetto dimostra la presenza di particolari esigenze difensive. La decisione si colloca in un contesto giurisprudenziale variegato, in cui il Consiglio di Stato e diversi TAR avevano precedentemente espresso orientamenti differenti in materia.

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