Accesso agli atti classificati: regole e limiti secondo il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1511 del 25 febbraio 2026, ha chiarito i limiti e le modalità per accedere ai documenti classificati. La legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede infatti che l’accesso agli atti segreti sia in linea di principio escluso, ma riconosce la possibilità di consultazione quando ciò sia necessario per difendere i propri interessi giuridici.

La Corte precisa che questo diritto “difensivo” può essere esercitato solo secondo le modalità stabilite dall’art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che tutela la riservatezza delle informazioni. L’autorità giudiziaria può quindi autorizzare la visione degli atti senza permetterne la copia, garantendo la protezione degli interessi fondamentali della Repubblica.

Riguardo all’ammissibilità dell’azione autonoma ex art. 116 c.p.a., la sezione IV stabilisce che non è possibile esperirla separatamente per ottenere documenti classificati: l’accesso deve avvenire nell’ambito del procedimento in cui tali informazioni sono rilevanti. Un’eccezione potrebbe sussistere solo se la documentazione fosse necessaria per la difesa in un procedimento estero.

Nel caso esaminato, la società richiedente contestava il proprio inserimento nella SDN List dell’Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti per la cessione di una sonda sottomarina a una società cinese, destinata poi alla Russia. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le informazioni richieste dovessero essere chieste direttamente all’autorità statunitense, e ha respinto le ulteriori ragioni difensive presentate tardivamente durante il giudizio.