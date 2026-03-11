Accesso agli atti classificati: regole e limiti secondo il Consiglio di Stato

Accesso agli atti classificati: regole e limiti secondo il Consiglio di StatoAGEL 11 Marzo 2026, di Redazione
La sezione IV conferma che il diritto di accesso ai documenti riservati può essere esercitato solo nell’ambito del procedimento giudiziario specifico e non tramite un’azione autonoma, salvo casi legati a procedimenti esteri
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare