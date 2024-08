Welfare, Carta dedicata a te, pubblicate da INPS le FAQ aggiornate

Sono state pubblicate da INPS nell’applicativo web dedicato agli operatori comunali, le FAQ aggiornate destinate ad agevolare la gestione della misura, prevista come è noto dal Decreto interministeriale del 4 giugno 2024 recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n.213″, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2024.

Si segnala inoltre che, a partire dal 24 luglio 2024, l’INPS ha reso pubbliche, all’interno dello stesso applicativo web, le liste dei beneficiari che soddisfano i requisiti richiesti, ordinate secondo i criteri di priorità stabiliti nel decreto. Gli operatori comunali, come noto, possono accedervi previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te” le cui modalità sono indicate nel messaggio Inps n. 2575 del 10 luglio 2024 .

A questo link è possibile accedere alla registrazione del webinar del 18 luglio organizzato da Anci in collaborazione con il MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.A., nel quale sono state illustrate le principali caratteristiche della misura, le funzionalità tecniche dell’applicativo web e le modalità di gestione delle carte.

Fonte: ANCI