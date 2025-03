Giovedì 27 marzo a Roma la presentazione del Premio Anci Innovazione e Sviluppo 2025

Si terrà giovedì 27 marzo alle ore 11:30 a Roma, presso la sede di Anci nazionale (Via dei Prefetti, 46) la conferenza stampa di presentazione del Premio Anci Innovazione e Sviluppo. Presenzieranno il vicepresidente di Anci, con delega alle Attività Produttive, Osvaldo Napoli, il vicepresidente di Anci Piemonte, con delega all’innovazione, Michele Pianetta, il vicepresidente di ANFoV, Stefano Ciccotti, e il Segretario generale di ANFoV, Antonello Angeleri.

La manifestazione ricompensa i progetti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, e da quest’anno anche scuole e atenei, con premi in denaro e servizi tecnologicamente avanzati, che incentivino l’efficacia di erogazione dei servizi pubblici a cittadini e imprese, utilizzando le innovazioni tecnologiche e di comunicazione per il benessere e lo sviluppo delle comunità.

Durante la conferenza stampa verranno illustrati i premi in palio e tutte le novità per l’edizione 2025 del premio, nato da un’idea di ANCI Piemonte e organizzato negli ultimi anni con il contributo operativo di ANFoV. Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo, nelle varie edizioni, ha raccolto più di 800 progetti e distribuito più di 300 mila euro a decine di amministrazioni e realtà pubbliche italiane per la realizzazione di idee innovative e di sviluppo del territorio.

Il Premio 2025 è suddiviso in 2 sezioni: Sezione nazionale dedicata a tutti i 7896 Comuni e agli Enti pubblici del resto d’Italia e sezione Piemonte: a cui possono partecipare tutti i Comuni e gli Enti pubblici piemontesi.

